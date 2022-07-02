Англия

Англійський голкіпер Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру у складі новачка АПЛ.

Дін Гендерсон поповнив склад Ноттінгем Фореста, повідомив офіційний сайт "лісників".

25-річний футболіст підписав однорічну орендну угоду із новачком англійської Прем'єр-ліги.

Для вихованця манкуніанців це вже шоста оренда у кар'єрі. Манчестер Юнайтед віддавав його в оренду Стокпорту, Грімсбі Тауну, Шрусбері та двічі – Шеффілд Юнайтеду.

Минулого сезону Гендерсон не провів жодного матчу за МЮ в АПЛ.