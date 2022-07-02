Англійський голкіпер Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру у складі новачка АПЛ.
Дін Гендерсон, ФК Ноттінгем Форест
02 липня 2022, 13:57
Дін Гендерсон поповнив склад Ноттінгем Фореста, повідомив офіційний сайт "лісників".
25-річний футболіст підписав однорічну орендну угоду із новачком англійської Прем'єр-ліги.
Для вихованця манкуніанців це вже шоста оренда у кар'єрі. Манчестер Юнайтед віддавав його в оренду Стокпорту, Грімсбі Тауну, Шрусбері та двічі – Шеффілд Юнайтеду.
Минулого сезону Гендерсон не провів жодного матчу за МЮ в АПЛ.