Англия

Екс-спортсмену було 58 років.

Манчестер Юнайтед на своєму сайті повідомив про смерть колишнього воротаря клубу Енді Горема.

У квітні 2022 року екс-футболіст оголосив, що у нього рак на термінальній стадії. Другого липня його не стало.

Енді Горем є легендою шотландського Рейнджерс. За цей клуб він провів 260 матчів і виграв п’ять чемпіонських титулів і п’ять Кубків.

У 1999 році він був визнаний вболівальниками найкращим воротарем Рейнджерс усіх часів.

У сезоні-2000/01 він на правах оренди приєднався до Манчестер Юнайтед, якому допоміг виграти прем'єр-Лігу.