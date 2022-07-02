Англия

Футболіст готовий до нового виклику.

Бельгійський півзахисник Лестера Юрі Тілеманс бажає змінити клуб в літнє трансферне вікно.

Гравець вирішив, що все ж готовий до нових викликів та хоче приєднатись до лондонського Арсенала.

Журналіст Бен Джейкобс повідомив, що технічний директор лондонців Еду підтримує зв'язок з агентом гравця.

Клуб вже узгодив з бельгійцем умови особистого контракту та вже скоро може оголосити про трансфер.

Раніше повідомлялось, що Лестер, у випадку продажу Тілеманса, хотів би підписати Ауара.