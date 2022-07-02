Легендарний в минулому футболіст втратив роботу.
лі боєр, getty images
02 липня 2022, 19:45
Колишній футболіст Вест Гему та Лідсу, а нині футбольний тренер Лі Боєр більше не є керманичем Бірмінгему.
Клуб в своєму зверненні заявив, що потрібно терміново змінювати курс розвитку, тож необхідні зміни вже починають відбуватись. Бірмінгем подякував Боєру за збережену прописку в Чемпіоншипі та побажав успіхів у майбтньому.
Відзначимо, що легенда англійського футболу тренував "синіх" протягом 16 місяців.
Раніше колишній помічник головного тренера Бірмінгему очолив Верону.