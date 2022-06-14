Клуб визначився із наступником Ігора Тудора.
габріеле чоффі, верона
14 червня 2022, 15:12
Верона оголосила ім'я нового головного тренера команди, який прийме клуб після Ігора Тудора.
Ним став 46-річний Габріеле Чоффі. Контракт підписаний до 30 червня 2024 року.
Фахівець в основному працював помічником головного тренера у таких клубах як Бірмінгем, Удінезе та Аль-Джазіра. Єдиний досвід Чоффі в якості головного тренера був у Кроулі Таун.
В минулому сезоні Верона при Тудорі зайняла несподіванне, дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А.