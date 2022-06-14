Италия

Клуб визначився із наступником Ігора Тудора.

Верона оголосила ім'я нового головного тренера команди, який прийме клуб після Ігора Тудора.

Ним став 46-річний Габріеле Чоффі. Контракт підписаний до 30 червня 2024 року.

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Gabriele #Cioffi è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Buon lavoro, mister! #HVFC pic.twitter.com/VXyNOi1OMG — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 14, 2022

Фахівець в основному працював помічником головного тренера у таких клубах як Бірмінгем, Удінезе та Аль-Джазіра. Єдиний досвід Чоффі в якості головного тренера був у Кроулі Таун.

В минулому сезоні Верона при Тудорі зайняла несподіванне, дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А.