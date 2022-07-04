Англия

Сербський півзахисник може продовжити кар'єру в АПЛ.

Два клуби англійської Прем'єр-ліги претендують на Сергія Мілінковіча-Савича, повідомляє Football Italia з посиланням на газету Il Messaggero.

За інформацією джерела, Челсі та Ньюкасл запропонували за хавбека 55 мільйонів євро, але Лаціо відмовив.

Римський клуб хоче виручити 80 мільйонів за свого футболіста.

Минулого сезону Мілінкович-Савич за 37 матчів у Серії А набрав 22 очки за системою "гол+пас".