Сербський півзахисник може продовжити кар'єру в АПЛ.
СЕРГЕЙ Мілінкович-Савич, GETTY IMAGES
04 липня 2022, 00:57
Два клуби англійської Прем'єр-ліги претендують на Сергія Мілінковіча-Савича, повідомляє Football Italia з посиланням на газету Il Messaggero.
За інформацією джерела, Челсі та Ньюкасл запропонували за хавбека 55 мільйонів євро, але Лаціо відмовив.
Римський клуб хоче виручити 80 мільйонів за свого футболіста.
Минулого сезону Мілінкович-Савич за 37 матчів у Серії А набрав 22 очки за системою "гол+пас".