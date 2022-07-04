Англия

Відомий британський виконавець Елтон Джон проводить свій прощальний тур Європою, а цієї неділі він повернувся до Вотфорда і виступив на стадіоні Вікардж Роуд.

Елтон Джон є культовою особистістю для англійського клубу та має статус почесного "вічного" президента Вотфорда.

Під час свого концерту музикант презентував третій комплект форми "шершнів", в якому команда виступатиме в сезоні-2022/23.

Нагадаємо, у 1973 році, коли Вотфорд перебував на межі банкрутства і виступав у четвертому дивізіоні, його викупив тоді ще не настільки популярний виконавець Елтон Джон.

Британський музикант з дитинства є вболівальником "шершнів", а одна з трибун на стадіоні Вікардж Роуд названа на його честь.

Наступного сезону Вотфорд виступить у Чемпіоншипі, оскільки не зміг уникнути вильоту з англійської Прем'єр-ліги.