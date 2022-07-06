Англия

Нідерландський захисник став першим трансфером Тен Хага на чолі МЮ.

Декілька тижнів тому з'явилась інформація у французьких ЗМІ, що захисник Феєнорда та збірної Нідерландів Тайрелл Маласія однією ногою у Ліоні. Казали, що футболіст домовився з клубом, який жахливо провів минулий сезон у Лізі 1 та потребував змін у лінії захисту. 12 мільйонів євро плюс 3 мільйони євро в якості бонусів від Ліона була прийнята босами Феєнорда. Молодий Маласія мав стати тим, хто не пропустить жодної атаки суперників олімпійців, але не судилося.

Юнайтед запропонував 17 мільйонів євро та бонуси у майбутньому, на що можновладці в Роттердамі потиснули руку, а спортивний директор Феєнорда Френк Арнесен сказав: "Угода є. Тепер ми чекаємо на Тарелла. Якщо він скаже "так", то перехід до Манчестер Юнайтед неминучий".

Маласія в минулому сезоні був ключовою фігурою у Феєнорді, зігравши у всіх іграх чемпіонату, за винятком двох, забивши один гол і віддавши чотири результативні передачі. Його виступи протягом останніх двох років також допомогли здобути виклик до збірної Нідерландів, і на сьогоднішній день він провів п'ять матчів за помаранчевих. Дебютувавши у грі проти Чорногорії у вересні 2021 року (4:0), Маласія віддав одну результативну передачу. Ще одним асистом він відзначився у матчі з Уельсом (2:1).

На 94-хвилині 22-річний гравець скинув м'яч на Воута Вегхорста лише через кілька хвилин після того, як Уельс зрівняв рахунок. На даний момент Дейлі Блінд є першим вибором Луї ван Гала на позиції лівого крайнього захисника, але Маласія залишається кандидатом на це місце в довгостроковій перспективі, хоча може бути конкуренція з боку Овена Вейндала, який може перейти в Аякс.

Як бос Аякса, Тен Хег двічі зустрічався з Маласією. Хоча Феєнорд програв обидві гри Аяксу — 2:0 вдома та 3:2 на виїзді — він добре зіграв, і блискучий вінгер Аякса Антоні знайшов гідного супротивника.

"Маласія, якого ви бачили проти Антоні, — це те, що треба", — сказав колишній лівий захисник Феєнорда Рууд Хойс. "Антоні швидкий, Маласія також. Антоні спритний, Маласія теж. Це означає, що Маласія — сила. У нього все: швидкість, динаміка, спритність і дуже пристойна техніка".

Насправді, чим крутіший матч, тим крутіше Маласія, здається, грає — це стало очевидним у виході Феєнорда до першого фіналу Ліги конференцій. Тож цілком зрозуміло, що в умовах Прем’єр-ліги, де кожні вихідні такі ж інтенсивні ігри, як, наприклад, Феєнорд — Аякс, Маласія стабільно виступатиме на тому рівні, який він демонстрував. Хлопець вже володіє фізичними якостями, які дозволять йому акліматизуватися в Прем'єр-лізі. Як заявив колишній тренер Феєноорда Дік Адвокат, сила Маласії в тому, що він може грати як в атаці, так і в захисті. Його наполегливість і готовність протистояти супернику принесли прізвисько "пітбуль" від фанатів Феє.

Враховуючи його вік, не дивно дізнатися, на кого Маласія дивився, коли тільки починав грати у футбол.

Він є фанатом Марсело та Давіда Алаби з Реала, крайніх захисників, які вміють і захищатися, і атакувати. "Він є і завжди був сильним захисником, але тепер ви можете побачити, як він також прогресує у грі з м’ячем", — сказав тренер Феєнорда Арне Слот.

Адаптуватися до високого темпу англійського футболу – це одне, але робити це, досягаючи успіху в команді, яка домінує – інше питання. І тоді своєю швидкістю він може компенсувати будь-які помилки. Однак справедливо сказати, що 90% команд, з якими стикався Феєнорд, не зовсім того рівня, з яким Маласія буде зустрічатися в Прем’єр-лізі кожні два тижні.

Будь-які побоювання щодо нестачі регулярного ігрового часу на Олд Траффорд пом’якшуються думкою, що його єдиний конкурент, Люк Шоу, провів поганий минулий сезон, плюс може бути схильний до травм, тоді як Алекс Теллес може покинути Юнайтед цього літа.

Кожен трансфер — це ризик. Зрозуміло, що є занепокоєння щодо того, як цей крок вплине на розвиток Маласії. Само собою зрозуміло, що перехід з Ередівізі до Прем'єр-ліги є величезним стрибком у рівні для гравця до 23 років, порівняно з приєднанням до клубу Ліги 1. Незважаючи на те, що Маласія є суперталантом, робота над собою в нього все ще триває. Є проблеми в стабільності, хоча це можна сказати про будь-якого молодого футболіста. Немає сумнівів, що Маласія поступово виріс у респектабельного лівого захисника, але знайдеться хтось, хто вважатиме, що він ще недостатньо крутий, щоб вийти в стартовому складі команди, яка прагне потрапити в четвірку лідерів Прем'єр-ліги, або більше.

Маласія — привабливий дриблер. 22-річний гравець вміє віддавати асисти, оскільки лише Душан Тадіч (9) і Фредрік Мідтсьо (7) минулого сезону віддали більше гольових, ніж Маласіа (6). Але через його активність часто трапляються проблеми. Була одна конкретна гра проти Венло, в якій Маласія в один момент грав на правому фланзі. Він втратив м'яч та привіз гол.

Але Маласія, безсумнівно, покращить свій рівень. Він вже демонструє, що має голову на плечах, а також оточує себе позитивними людьми. Якби не його батько, він би не перейшов у Манчестер Юнайтед. "Проблемою було не стільки бажання грати, скільки моя дисципліна", — сказав він. "Я просто хотів грати у футбол. Мій тато завжди міг змусити мене стати на правильний шлях. Я вдячний йому".

Перехід до Ліона був би набагато більш сприятливим для дорослішання (оскільки тиск на успіх там не такий високий). Але, як вважає Джованні Ван Бронкхорст, він готовий йти на таке підвищення.

"Я пам'ятаю Тайрелла з молодіжних команд. Я бачив, як він грає, і зрозумів, що в такому молодому віці він справлявся дуже добре. Він міг бути щільним до гравців, яким це було потрібно, але він також міг захищатись у необхідних зонах. Коли Ріджечіано Хапс отримав травму під час матчу з Наполі в Лізі чемпіонів, у мене не було проблем випустити на поле Маласію. Іноді не можна надто нервувати і потрібно просто вселити хлопцеві впевненість", – згадує нинішній менеджер Рейнджерс.

Враховуючи все це, він цілком міг би швидко адаптуватися до свого нового англійського оточення та стати одним із найбільш важливих підписань Юнайтед у епоху після Фергюсона.

За матеріалами Squawka