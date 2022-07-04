Англия

"Червоні дияволи" мають намір посилити свій склад цього місяця.

Манчестер Юнайтед має намір підписати п'ятьох футболістів у липні, повідомляє Manchester Evening News.

"Червоні дияволи" вже погодили перехід лівого захисника Фейєноорда Тирелла Маласії, досягли принципової домовленості про суму трансферу півзахисника Барселони Френкі де Йонга і зробили офіційну пропозицію щодо центрального захисника Аякса Лісандро Мартінеса.

Крім того, Ерік тен Гаг також зацікавлений у підписанні вінгера Аякса Антоні та хавбека збірної Данії Крістіана Еріксена, який став вільним агентом.

Першого новачка манкуніанці планують представити вже цього тижня, а решту трансферів завершити протягом липня.