Англия

"Святі" заплатять за 18-річного опорника 12 мільйонів фунтів.

Юний опорний півзахисник Манчестер Сіті Ромео Лавіа цього літа стане гравцем Саутгемптона. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 18-річний бельгієць перейде до нового клубу на постійній основі, а "святі" заплатять за його трансфер 12 мільйонів фунтів.

Тим не менш, у майбутньому Лавіа ще може повернутися на Етіхад. Стверджується, що Манчестер Сіті залишив за собою першочергове право викупити бельгійського опорника за 40 мільйонів фунтів.

Усього за першу команду Сіті Ромео Лавіа провів 97 хвилин у двох матчах і отримав одне попередження.