Англия

30-річний футболіст вирішив де продовжить кар'єру.

Крістіан Еріксен остаточно вирішив перейти до Манчестера Юнайтеда, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, датський півзахисник повідомив інших претендентів про те, що вже зробив вибір.

Зокрема на Еріксена претендував Брентфорд, за який він відіграв другу половину минулого сезону.

Наразі юристи узгоджують останні деталі угоди Еріксена з Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в англійській Прем'єр-лізі, забив один м'яч і зробив три результативні передачі.