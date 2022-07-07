Наставник "синіх" розраховує посилити лінію захисту.
ПРЕСНЕЛЬ КІМПЕМБЕ, GETTY IMAGES
07 липня 2022, 14:53
Челсі виявляє інтерес до Преснеля Кімпембе, повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, головний тренер "синіх" Томас Тухель попросив керівництво придбати захисника ПСЖ.
У свою чергу паризька команда готова відпустити 26-річного футболіста, якщо отримає хорошу пропозицію, яка влаштує всі сторони.
Нагадаємо, що цього літа Челсі залишили два центральні захисники — Антоніо Рюдігер (Реал) та Андреас Крістенсен (Барселона).
У минулому сезоні Преснель відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.