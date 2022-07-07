Челсі виявляє інтерес до Преснеля Кімпембе, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, головний тренер "синіх" Томас Тухель попросив керівництво придбати захисника ПСЖ.

У свою чергу паризька команда готова відпустити 26-річного футболіста, якщо отримає хорошу пропозицію, яка влаштує всі сторони.

Нагадаємо, що цього літа Челсі залишили два центральні захисники — Антоніо Рюдігер (Реал) та Андреас Крістенсен (Барселона).

У минулому сезоні Преснель відіграв 41 матч, забивши двічі та віддавши одну гольову передачу.