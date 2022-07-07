Англия

"Червоні дияволи", мабуть, будуть змушені продати свою головну зірку.

Манчестер Юнайтед може продати Кріштіану Роналду цього літа, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, публічно "червоні дияволи" дотримуються іншої позиції, але можуть погодитись на продаж, якщо особисто Роналду настоїть на такому сценарії.

Жорже Мендеш протягом кількох тижнів спілкувався з представниками різних клубів та вказував на "ефект Кріштіану". Під цим поняттям мається на увазі зростання кількості спонсорів та охоплень у соціальних мережах, а також вплив на "нові ринки".

Зазначимо, агент Роналду вже спілкувався з Челсі, Баварією, Барселоною і, за чутками, навіть з Наполі.

Минулого сезону Кріштіану забив 24 голи і віддав 3 передачі у 39 матчах за МЮ у всіх турнірах.