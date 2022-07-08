Англия

Португалець має декілька інших варіантів.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду ще не вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Як повідомив відомий журналіст та інсайдер Джанлука Ді Марціо, ПСЖ та Барселона не є серед клубів, хто хоче підписати португальця.

"Роналду дуже хоче грати у Лізі чемпіонів, його мета – продовжувати ставити там рекорди. Його агент намагається знайти для нього найкраще рішення наступного сезону. Ось чому він спілкується із кількома клубами.

Челсі вступає в нову еру, і навіть якщо це буде просто іміджева угода для нового власника, це може стати темою, про яку буде говорити весь світ. Роналду міг би грати у Лізі чемпіонів із новими емоціями та амбіціями.

Не думаю, що є інші топ-варіанти. ПСЖ не підпише його, оскільки вони мають Мессі, Неймар і Мбаппе. Повернення до Серії А для нього неможливе. Не думаю, що Кріштіану може перейти до Барселони. У душі він гравець Реала.

Тому я думаю, що Челсі може підійти йому. Але це залежить від нього та від того, що він хоче. Якщо він хоче грати в АПЛ та Лізі чемпіонів, Челсs – єдиний клуб на даний момент", — сказав журналіст в інтерв'ю Wettfreunde.