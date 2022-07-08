Англия

Команда Мікеля Артети вже почала готуватись до АПЛ та єврокубків.

Лондонський Арсенал у рамках товариського матчу зумів переграти представника Другої Бундесліги Нюрнберг.

Поступаючись з рахунком 0:2 після голів від Гайса та Дуа, англійський клуб дуже швидко прийшов до тями.

Новачок "канонірів" Габріел Жезус зміг оформити дубль. Один гол на свій рахунок записав Ель-Ненні, та двічи Нюрнберг забив у свої ворота. Нюрнберг відіграв один м'яч зусиллями Шляймера.

Нюрнберг — Арсенал 3:5

Голи: Гайс, 24, Дуа, 29, Шляймер, 73 — Жезус, 47, 75, Ель-Ненні, 54, Шиндлер, 57, Хандверкер, 63

Арсенал: Тернер (Оконкво, 68), Бельєрін (Ель-Ненні, 46), Магальяєс (Уолтерс, 46), Марі, Тірні (Соареш, 33), Локонга, Мейтленд-Найлз (Патіно, 68), Сміт-Роу (Мартінеллі, 46), Пепе (Жезус, 46), Нкетіа (Балогун, 68), Нельсон (Улад-Мханд, 68).