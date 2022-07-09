Англия

Гравцем також цікавляться чемпіони Англії.

Португальський центральний півзахисник лісабонського Спортінга Матеуш Нунеш — черговий якісний продукт місцевих футбольних академій, за яким у 23-річному віці полюють представники європейських топ-чемпіонатів.

Ще під час минулого сезону англійський Вулвергемптон виявляв зацікавленість у його потенційному підписанні, проте інтерес ізбоку більш іменитих конкурентів за Прем’єр-лігою ризикує затьмарити забаганки "вовків".

Як повідомляє італійський журналіст Руді Галетті, Ліверпуль, лондонський Челсі та Манчестер Сіті вже долучились до перегонів за право підписати цього футболіста.

Портал Transfermarkt оцінює виконавця в 35 млн євро.

За минулий сезон Нунеш награв 50 матчів, у яких відзначився чотирма голами та п’ятьма гольовими передачами.