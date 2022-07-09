Гравцем також цікавляться чемпіони Англії.
Матеуш Нунеш, Getty Images
09 липня 2022, 09:15
Португальський центральний півзахисник лісабонського Спортінга Матеуш Нунеш — черговий якісний продукт місцевих футбольних академій, за яким у 23-річному віці полюють представники європейських топ-чемпіонатів.
Ще під час минулого сезону англійський Вулвергемптон виявляв зацікавленість у його потенційному підписанні, проте інтерес ізбоку більш іменитих конкурентів за Прем’єр-лігою ризикує затьмарити забаганки "вовків".
Як повідомляє італійський журналіст Руді Галетті, Ліверпуль, лондонський Челсі та Манчестер Сіті вже долучились до перегонів за право підписати цього футболіста.
Портал Transfermarkt оцінює виконавця в 35 млн євро.
За минулий сезон Нунеш награв 50 матчів, у яких відзначився чотирма голами та п’ятьма гольовими передачами.