Англия

Фахівець розповів про бажання підписати форварда Бенфіки.

У рамках групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль двічі зустрічався із португальською Бенфікою.

У першому матчі Ліверпуль переграв суперника (3:1), а у другому зіграв унічию (3:3). Двічі ворота "червоних" вражав Дарвін Нуньєс.

У підсумку головний тренер Ліверпуля попросив керівництво підписати молодого форварда. Трансфер обійшовся їм у 75 мільйонів євро.

"Ми закохалися в Нуньєса всього за два матчі. Він дуже вразив своєю грою проти нас. Коли ти готуєшся до Бенфіки, то знаєш усе аж до розміру взуття гравців – ми знали все про суперника, тому і про майстерність Дарвіна", — згадує Клопп.

"Було незрозуміло, чи він зіграє, бо тоді він повернувся зі збірної. Але вже у першому матчі він зіграв. Було очевидно, що він дуже крутий. Але коли бачиш його гру наживо, це справді вражає. Потужність у поєднанні з технікою, бажанням, розумними рухами – він створив нам проблеми.

Дуже агресивний американський — це добре! Було справді приємно дивитися на нього. Отже, усвідомивши, що маємо добрі шанси на його трансфер, ми втиснули педаль у підлогу. Дуже щасливі, що тепер він тут", — підсумував тренер.