Англия

25-річний футболіст має перейти до іншого клубу.

Рафінья не вирушить з Лідсом до Австралії, повідомив офіційний сайт "павлинів".

Як стверджує Sky Sports, 25-річний півзахисник залишився в Англії, де тренуватиметься, поки тривають переговори про його перехід.

Очікується, що Рафінья залишить Лідс і продовжить кар'єру в Барселоні чи Челсі. "Сині" погодили перехід бразильця, проте він чекає, чи готовий каталонський клуб зробити таку ж пропозицію, як Челсі, бо пріоритетом для нього є каталонці.

Минулого сезону Рафінья провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.