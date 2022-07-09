Англия

"Каноніри" хочуть підписати бразильського хавбека.

Атакуючий півзахисник Ліону та збірної Бразилії Лукас Пакета потрапив у сферу інтересів лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, "каноніри" готують офіційну пропозицію щодо 24-річного бразильця, незважаючи на наявність у команді Мартіна Едегора і раніше завершений трансфер Фабіу Вієйри з Порту.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета має намір сформувати висококласну лінію півзахисту, щоб поборотися як у АПЛ, так і за перемогу у Лізі Європи.

Минулого сезону Пакета провів за Ліон 43 матчі, забив 11 голів та віддав 7 результативних передач.