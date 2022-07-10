Англия

"Червоні дияволи" не хочуть продавати 37-річного нападаючого.

Манчестер Юнайтед вірить, що Кріштіану Роналду невдовзі повернеться до тренувального процесу із клубом, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у клубі очікують, що Роналду приєднається до команди в ході передсезоння – або під час турне Таїландом та Австралією, або після.

Клуб наполягає, що позиція не змінилася – 37-річний нападник не продається.

У МЮ очікують, що Кріштіану дограє рік контракту, що залишився. У Манчестер Юнайтед продовжують стверджувати, що гравець відсутній за сімейними обставинами – клуб в курсі ситуації та приймає її.

Нагадаємо, що раніше Роналду не опинилося в заявці на передсезонну підготовку щодо Таїланду та Австралії.