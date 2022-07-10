Англия

23-річний футболіст може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Дайот Упамекано привернув увагу Челсі, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб не проти відпустити 23-річного захисника, якщо придбає Маттейса де Лігта з Ювентуса.

До речі, Челсі також претендує на де Лігта, що може утворити "ефект доміно".

Зазначимо, що минулого сезону Упамекано провів 38 ігор у всіх турнірах: на його рахунку один гол та шість результативних передач. Також він отримав вісім жовтих карток.