Англия

Туринський клуб ще не продав нідерландця, проте вже шукає йому заміну.

Постійний інформаційний шум довкола можливого трансферу нідерландського центрального захисника Маттейса де Лігта спонукає туринський Ювентус до того, аби якнайшвидше визначитись із потенційним кандидатом йому на зміну.

Оскільки коштів за можливий продаж власного футболіста "Стара Синьйора" зможе отримати достатньо багато, то й варіантів у неї на трансферному ринку вистачатиме.

Зокрема, запити лондонського Арсеналу стосовно бразильця Габріела Магальяйнса в розмірі 40 млн євро, на тлі можливого продажу де Лігта за вдвічі більші кошти, не виглядає настільки коштовною.

Незважаючи на це, як повідомляє італійська преса, Юве найближчим часом усе одно намагатиметься отримати певну знижку на придбання 24-річного виконавця.

У цьому сезоні на рахунку Габріела 39 матчів та п’ять забитих м’ячів.