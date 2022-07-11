Англия

Фахівець поділився думками щодо майбутнього сезону для Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про свої очікування від майбутнього сезону АПЛ, Ліги чемпіонів, та прокоментував трансферну політику клубу.

Розпочав німецький фахівець про відхід одного з лідерів клубу останніх років Садіо Мане до Баварії.

"Ми знаємо, наскільки класний гравцеь Садіо, ми зрозуміємо, наскільки він був важливим для нас. Були такі речі, що ніхто інший не міг зробити це так, як Мане.

Коли Садіо сказав нам, що хоче піти, було складно. Ми повинні були замінити його. На щастя, ми змогли це зробити, залучивши Луїса Діаса, а тепер і Дарвіна Нуньєса — крутих гравців".

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"Два роки тому прийшов до нас Діого Жота, який зробив дивовижні речі. Можливо, Боббі Фірміно провів не той сезон, якого ми всі очікували через травми, але він повернувся до тренувань. Він світового класу гравець.

У нас є все, що потрібно: креативність, працьовитість, бокс-то-бокс, ми просто повинні використовувати це правильно. У нас є чотири найкращих центральних захисника у світі. Можна також віднести до топових гравців Костаса Цімікаса, Келвіна Ремсі, Джеймса Мілнера, які можуть зіграти на флангах", — розповів Клопп.

"Ми постійно намагаємося робити те, що потрібно, і іноді це виходить краще, ніж в інших випадках, але я досить оптимістично налаштований, що ми зможемо провести хороший сезон.

Наші суперники також не спали, вони також покращилися. Нам просто потрібно переконатися, що ми готові боротися всіма силами за перемогу, і якщо ми це зробимо, тоді ми можемо досягти успіху.", — додав фахівець.