Англия

Кар’єра молодого футболіста швидко набирає обертів.

Англійський нападник Кін Вільям Льюїс-Поттер під час минулорічних виступів у Чемпіоншипі в складі Галл Сіті довів свою готовність до нових викликів у професійній кар’єрі, незважаючи на загалом не надто вдалі виступи команди, яка посіла лише 19 місце.

13 голів та чотири гольові передачі від 21-річного виконавця змусили Брентфорд звернути на нього увагу, результатом чого стала солідна пропозиція від "бджіл".

19 млн євро + різноманітні бонуси загальним розміром до 4 млн євро — від такої ставки представника АПЛ "тиграм" було важко втриматись, тож вони не надто довго роздумували над продажем власного футболіста.

Льюїс-Поттер отримав шестирічну угоду, після чого, як запевняє італійський журналіст Фабріціо Романо, його новий клуб перемкнув увагу на підписання контракту з голкіпером Томасом Стракошею.