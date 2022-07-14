Англия

Український хавбек продовжить кар'єру в АПЛ.

Півзахисник СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк став гравцем Брентфорду.

Строки підписаної угоди не розголошуються.

Відзначимо, що 18-річний Ярмолюк є вихованцем Дніпра-1, за який він провів 21 матч та відзначився одним забитим голом.

За збірну України U-19 український хавбек провів 5 поєдинків та забив 4 м'ячі. Також на його рахунку є 4 зустрічі за збірну України U-21.

Портал Tranfermarkt оцінює футболіста у 400 тисяч євро.