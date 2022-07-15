Сенегальський центрбек перейде до лондонського клубу.
Каліду Кулібалі, getty images
15 липня 2022, 19:58
Центральний захисник Наполі Каліду Кулібалі продовжить кар'єру у лондонському Челсі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
31-річний сенегалець кілька годин тому, 15 липня, підписав із "синіми" контракт і залишив Неаполь.
Наступним пунктом відправлення Кулібалі стане Лос-Анджелес, де Челсі нині проходить передсезонну підготовку.
Стверджується, що сума трансферу в цілому склала 40 мільйонів євро, 2 мільйони з яких "сині" виплатять як бонуси.