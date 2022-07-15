Англия

Італійський форвард може продовжити кар'єру в АПЛ.

Нападник Сассуоло Джанлука Скамакка у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру у Вест Гем Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував за 23-річного італійця 40 мільйонів євро.

Стверджується, що Вест Гем запропонував самому Скамаці 3 мільйони євро на рік + бонуси за контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, минулого сезону Скамакка провів 38 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 1 асист.