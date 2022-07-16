Англия

Вихованець клубу може отримати більш довгострокову угоду.

Фланговий півзахисник Букайо Сака з літа 2019 року є невід’ємною складовою основної команди лондонського Арсеналу після того, як пройшов курс підготовки в академії клубу.

20-річний англієць минулого сезону продовжив закріплюватись у якості провідного гравця "канонірів", зігравши в 43 матчах, у яких йому вдалось забити 12 голів та віддати сім гольових передач.

Зрештою, прогрес виконавця та поступове відновлення втрачених позицій колективом Мікеля Артети не залишають сумнівів у рівні лояльності Саки до рідного клубу, чим той і має намір у найближчий час скористатись на власну користь.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Арсенал наразі посилено працює над пропозицією для свого підопічного щодо подовження чинної угоди, строк якої спливає в 2024 році, до 2027 року з відповідним збільшенням рівня заробітної плати.