Англия

Наставник лондонців висловився стосовно форварда команди.

Нападник Челсі та збірної Албанії Армандо Броя став трансферною метою багатьох клубів АПЛ. Тим не менш, лондонці не зацікавлені в продажу футболіста.

Це підтвердив й головний тренер "синіх" Томас Тухель.

"Армандо — гравець Челсі. Ми не зацікавлені в його продажу. Зараз він знаходиться в розташуванні команди щоб проявити себе", — наводить слова фахівця Фабріціо Романо.

Відзначається, що предметний інтерес до Брої виявляє Вест Гем, який запропонував 35 млн євро за форварда.

Минулого сезону Броя провів 32 матчі в АПЛ: на його рахунку 6 голів.

Раніше повідомлялось, що виконавцем зацікавився ще одни представник АПЛ.