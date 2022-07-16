Англия

Новачок першості Англії сподівається підписати івуарійського фулбека, який перебуває у статусі вільного агента.

Правий захисник Серж Ор'є залишив цього літа Вільярреал на правах вільного агента і зараз перебуває у пошуках нового клубу.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 29-річний івуарієць може повернутися до англійської Прем'єр-ліги, де він раніше виступав за Тоттенгем з 2017 по 2021 рік.

За інформацією джерела, підписати Ор'є хотів би новачок АПЛ, лондонський Фулгем, який запропонував футболістові контракт до 2024 року.

Минулого сезону івуарієць провів за Вільярреал 23 матчі у всіх турнірах, у яких йому вдалося відзначитися двома асистами.