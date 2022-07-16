Англия

Івуарійський футболіст може продовжити кар'єру у складі "лисиць".

Лестер зацікавлений у послугах Ніколя Пепе, повідомляє Leicestershire Live.

За інформацією джерела, "лисиці" можуть зробити пропозицію щодо 27-річного футболіста найближчим часом. Відомо, що Арсенал не сильно чинитиме опір, якщо отримає хорошу пропозицію щодо свого футболіста.

У 2019 році Арсенал придбав Пепе у Лілля за 80 мільйонів євро, а зараз його бажають продати за 25 мільйонів.

На рахунку 27-річного івуарійця 112 поєдинків за Арсенал, у яких він зміг 27 раз відзначитись голом та 21 раз — асистом.