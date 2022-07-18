Англія

37-річний футболіст має намір залишити "червоних дияволів".

Кріштіану Роналду практично не відповідає на дзвінки, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст настільки зосереджений на своєму майбутньому, що навіть не відповідає близьким друзям як екс-футболісту Манчестер Юнайтед Нані.

"Коли Кріштіану на канікулах, то він не всім відповідає. Я намагався поспілкуватися з ним, але він відповів: "Я дуже зайнятий, невдовзі поговоримо", — розповів Нані.

Роналду перебуває у складній ситуації у МЮ. Він повідомив клубу про своє бажання піти цього літа у зв'язку з тим, що хоче грати в Лізі чемпіонів.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.