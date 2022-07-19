Англія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру у Евертоні.

Головний тренер Челсі Томас Тухель відправив Біллі Гілмора грати за команду U-23, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, німецький фахівець повідомив шотландського футболіста, що він не гратиме за "синіх" у наступному сезоні.

Тепер Гілмор обговорить своє майбутнє із керівництвом Челсі. Інтерес до футболіста виявляє Евертон, котрий готовий взяти його в оренду.

Минулого сезону Гілмор виступав за Норвіч: на його рахунку 28 матчів у всіх турнірах та дві результативні передачі.