Англія

Колишній клуб гравця буде радий від факту можливого трансферу.

Пробитись до основного складу мюнхенської Баварії, навіть після проходження крізь молодіжні склади клубу, є доволі важким завданням, із яким не кожному гравцеві вдається впоратись.

Американський центральний захисник Кріс Річардс на власному досвіді спробував порушити цю тенденцію, після переходу до юнацької команди "Рекордмайстера" в 2018 році, однак за цей час відзначився тільки двома послідовними орендами до складу Гоффенгайма.

Баварія під час першої тимчасової угоди із "сільськими" заробила трохи грошей (250 тис. євро), проте наразі може зірвати куди більш вагомий банк.

Англійський Крістал Пелас цікавиться послугами 22-річного футболіста, а натомість пропонує одразу 15 млн євро компенсації, тоді як свого часу Баварія заплатила за нього Далласу всього 1,1 млн євро.

Проте "бики" в додаткових умовах тодішньої угоди заклали для себе 35% від вартості подальшого продажу гравця, тож точно не залишаться без вагомого бонусу від можливого трансферу.

Річардс за останній сезон зіграв у 23 матчах, по одному разу забивши та віддавши гольовий пас.