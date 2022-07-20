Англія

Двоє з них останній сезон провели пліч-о-пліч в одному клубі.

Оскільки клубний сезон уже досить давно залишився позаду, а головний трофей континенту — кубок африканських націй — було розіграно ще на початку лютого, місцеві керівні футбольні органи вирішили підбити своєрідні підсумки шляхом голосування за найкращого футболіста за цей період.

Із великої кількості кандидатів на першому етапі були виокремлені три гравця, які за збігом обставин представляють лише один чемпіонат — англійську Прем’єр-лігу.

Ідеться про сенегальців Едуара Менді (Челсі) та Садіо Мане (Ліверпуль / Баварія), а також єгиптянина Мохамеда Салаха (Ліверпуль), збірна якого програла в фіналі регіонального змагання саме країні двом вищеперерахованих виконавців.

Зауважимо, що чинним володарем символічного трофею є Садіо Мане, тоді як до цього Мохамед Салах двічі поспіль залишав його за собою.

Рекордсмени за кількістю перемог у голосуванні — Самюель Ето’о та Яя Туре.