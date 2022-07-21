Англія

Захисту англійського клубу в звітній грі було непереливки.

Англійський Евертон напередодні вночі грав черговий товариський матч під час власного світового турне, зустрівшись із американською Міннесотою Юнайтед.

Ще за ходом першого тайму гра почала виходити з-під контролю підопічних Франка Лампарда, які допустили критично багато помилок у захисті, що в підсумку призвело одразу до трьох пропущених голів ще до перерви.

Масовані зміни в обох складах жодним чином не мали впливу на події на футбольному полі. Ба більше — господарі забили ще одного разу, довівши різницю за рахунком до принизливої для суперників.

Український захисник Віталій Миколенко відіграв перший тайм у повному обсязі, проте, як і решта команди, нічим не відзначився.

Огляд матчу:

Міннесота Юнайтед — Евертон 4:0

Голи: Рейносо, 18 (пен.), Тарковські, 32 (авт.), Амарілья, 36, Данладі, 78.

Міннесота Юнайтед: Сент-Клер (Дік, 46) — Амарілья (Бенітес, 46), Лонгван (Кібунгучі, 46), Боксолл (Коллмен, 46), Дібассі (Монтгомері, 46), Лод (Джексон, 46), Лоуренс (Макмастер, 46), Рейносо (Гейс, 23), Росалес (Гансен, 46), Тейлор (Данладі, 46), Фраджапане (Фішер, 46).

Евертон: Пікфорд (Креллін, 46) — Гордон (Доббін, 46), Грей (Міллс, 65), Девіс (Міна, 46), Дукуре (Годфрі, 46), Івобі (Воррінгтон, 46), Калверт-Льюїн (Нкунку, 46), Кін (Аллі, 46), Миколенко (Рондон, 46), Паттерсон (Гбамен, 46), Тарковські (Голгейт, 46).

Нагадаємо, що до цього "іриски" поступились у контрольній грі лондонському Арсеналу (0:2).