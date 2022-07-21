Англія

Лондонський клуб не цікавиться французьким захисником на даний момент.

Челсі не зацікавлений у послугах Бенжаміна Павара, повідомляє журналіст Крістіан Фолк.

За його інформацією, "сині" хочуть завершити придбання Жюля Кунде (Севілья) та Преснеля Кімпембе (ПСЖ).

Можливо, ситуація зміниться, якщо один із перерахованих вище футболістів не перейде до складу Челсі.

Контракт Павару з Баварією розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Павар провів 36 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 2 результативні передачі.