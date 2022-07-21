Англія

37-річний футболіст хоче виступати у Лізі чемпіонів.

Кріштіану Роналду має намір змінити клуб цього літа, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За його інформацією, Жорже Мендеш дав зрозуміти всім клубам, що його клієнт готовий скоротити заробітну плату до 30%, щоб той чи інший клуб міг його підписати.

Роналду хоче не лише виступати в Лізі чемпіонів, а й виступати за команду, де він почуватиметься важливим гравцем і здатний показати всю свою майстерність та навички.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Раніше повідомлялося про інтерес мадридського Атлетіко до Кріштіану Роналду.