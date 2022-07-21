37-річний футболіст хоче виступати у Лізі чемпіонів.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
21 липня 2022, 14:58
Кріштіану Роналду має намір змінити клуб цього літа, повідомляє журналіст Бен Якобс.
За його інформацією, Жорже Мендеш дав зрозуміти всім клубам, що його клієнт готовий скоротити заробітну плату до 30%, щоб той чи інший клуб міг його підписати.
Роналду хоче не лише виступати в Лізі чемпіонів, а й виступати за команду, де він почуватиметься важливим гравцем і здатний показати всю свою майстерність та навички.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.
Раніше повідомлялося про інтерес мадридського Атлетіко до Кріштіану Роналду.