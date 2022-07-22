Англія

Клуби провели товариський поєдинок.

У рамках підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги, Крістал Пелес та Лідс зустрілись у товариських матчах.

Було цікаво спостерігати за клубами, адже вони спробували влити у склад нових гравців. Особливо цікаво було, як зіграють новачки номінальних гостей.

У старті Лідса вийшли одразу чотири літніх придбання: Ааронсон, Адамс, Крістенсен та Сіністерра. У номінальних господарів із лави для запасних вийшов талановитий Малкольм Ебіовей, який приєднався з Дербі.

Рахунок відкрили гості на 56 хвилині. Родріго, який вже на 14 хвилині змінив Сіністерру, не залишив шансів Гвайті. На 67 господарям вдалося відігратись завдяки влучному пострілу Матета. Так команди і дограли — 1:1.

Крістал Пелес — Лідс 1:1

Голи: Матета, 67 — Родріго, 56

Крістал Пелес: Гвайта, Андерсен, Айю (Адарамола, 84), Ворд, Едуар, Клайн, Матета (Стріт, 84), Мілівоєвіч, Мітчелл, Озо (Ебіовей, 65), Рак-Сак'ї.

Лідс: Мельє, Ааронсон, Адамс, Бемфорд, Гаррісон, Кох, Крістенсен, Льоренте, Сіністерра (Родріго, 14, Кліх, 61)), Стрейк, Форшоу (Рока, 33, Г'ябі, 61)).