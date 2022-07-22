Англія

Футболіст не зміг вразити тренерів "сорок".

Нападник Ньюкасла Дуайт Гейл став літнім новачком Сток Сіті. Про це повідомляє офіційний сайт "гончарів".

Контракт з 32-річним англійським нападником підписаний строком на два роки — до літа 2024.

Останнім клубом Гейла був Ньюкасл, за який він у минулій кампанії награв дев'ять поєдинків.

Також Гейл має досвід виступів за Дагенем енд Ред., Пітерборо, Крістал Пелас та Вест Бромвіч.

Що стосується Сток Сіті, то клуб у минулому сезоні Чемпіоншипу зайняв 14 місце.