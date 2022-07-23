Англія

"Шпори" виграли свій третій титул у 21 столітті після Кубка англійської ліги та легендарного Audi Cup.

Під час передсезонної підготовки до старту нової кампанії лондонський Тоттенгем та Рейнджерс із Глазго розіграли у очному протистоянні товариського характеру трофей The Walter Tull Memorial Cup.

Цей турнір було створено в пам'ять про першого темношкірого польового гравця Великобританії, який мав зв'язки як з Тоттенгемом, так і з Рейнджерс під час ігрової кар'єри, що обірвалася його смертю в бою під час Першої світової війни. Уолтер був посмертно нагороджений британською медаллю "Війна і Перемога", а минулого року був включений до Зали слави Національного музею футболу.

Вперше цей трофей розіграли, коли дві команди востаннє зустрічалися під час передсезонного товариського матчу в 2004 році. Перемогу тоді здобув шотландський колектив.

Що стосується сьогоднішнього поєдинку, то в ньому переможцем вийшли підопічні Антоніо Конте, які мінімально поступалися рахунком після першого тайму, але в другій половині зустрічі змогли перевернути хід протистояння на свою користь завдяки дублю Гаррі Кейна.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенгема над Рейнджерс з рахунком 2:1, завдяки якій "шпори" виграли свій третій титул у 21 столітті після Кубка англійської ліги у 2008 році та, звичайно, легендарного Audi Cup у 2019 році.

Рейнджерс — Тоттенгем 1:2

Голи: Чолак, 24 — Кейн, 50, 56