Англія

Головний тренер "червоних" — про новачка своєї команди.

Юрген Клопп прокоментував придбання команди Дарвіна Нуньєса із Бенфіки.

"Він дуже добре вписався. Це новий клуб, все нове. Ліверпуль — великий клуб, останні кілька років для Дарвіна все йшло досить швидко — його шлях захоплюючий, і він зробить великі кроки разом з нами. Безперечно.

У передсезонні гравці не повинні грати так, як завжди, тому що ми дуже ретельно тренуємося. Якщо у гравців будуть найсвіжіші ноги у тренувальних іграх, це буде поганою ознакою того, що ми недостатньо старанно працюємо.

Отже, все буде добре. Це займе час, як завжди, вимагає часу, але це нормально", — наводить слова Юргена Клоппа LiverpoolEcho.

З чуток, з урахуванням бонусів, трансфер Нуньєса з Бенфіки оцінюється у 100 мільйонів євро.