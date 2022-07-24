Англія

31-річний футболіст має високу мотивацію.

Тіаго Алькантара заявив, що хоче виграти усі можливі трофеї зі своєю нинішньою командою – Ліверпулем.

"Зараз буде важка частина передсезонки. Починаємо бігати і грати інтенсивніше. Все йде нормально. Завжди хочеться підготуватися по максимуму. Не лише індивідуально, а й у плані футбольних ідей, які ми маємо.

Я завжди думаю про командні досягнення: постаратися виграти всі можливі трофеї, спробувати виграти якнайбільше матчів і показати високі результати", — наводить слова Алькантари офіційний сайт Ліверпуля.

Минулого сезону Алькантара провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку один гол і чотири асисти.