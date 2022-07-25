Англія

Форвард так і не закріпився в АПЛ.

Повноцінний перехід бразильського нападника Веслі Мораеса з бельгійського Брюгге до бірмінгемської Астон Вілли зразка 2019 року вбачався дуже перспективним, однак із того часу вже минув не один сезон, а закріпитися в складі команди з англійської Прем’єр-ліги гравець так і не зумів.

25-річний виконавець у свою першу оренду назад до бельгійського гранда відправився вже за два роки від свого переїзду, після чого в нього відбулись ще дві короткострокові переходи до складу бразильського Інтернасьйонала та іспанського Леванте.

Останнім клубом Мораеса були саме "квакші", тож не дивно, що саме з їхнього боку надійшла пропозиція підписати більш тривалу оренду угоду.

"Леви" радо погодились із цим рішенням іспанського клубу, тому Веслі так і залишився в складі представника Ла Ліги.

За минулий футбольний рік форвард забив два голи в 26 матчах у рамках дев’яти змагань різних континентів.