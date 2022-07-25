Англія

Клуб продовжує пошуки нового воротаря.

Фулгем продовжує готуватись до сезону-2021/22 АПЛ. Клуб шукає нового голкіпера, адже не впевнений у Мареку Родаку та Пауло Гассанізі.

Спочатку пріоритетним варіантом для них був воротар Арсеналу Бернд Лено, який втратив місце у основі після переходу Аарона Рамсдейла.

Через відмову від "канонірів", Фулгем перемкнувся на воротаря Барселони Нето, який також не є гравцем основи свого клубу.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, перемовини з бразильським гравцем вже розпочалися.

Нето у сезоні-2021/22 всього чотири матчі в усіх змаганнях. Нагадаємо, що він перейшов в іспанський клуб у 2019 році з Валенсії.