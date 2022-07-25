Англія

Словацький захисник може продовжити кар'єру у Челсі.

Челсі може переключитися на придбання Мілана Шкрініара, повідомляє Бен Якобс.

За інформацією джерела, фаворитом у боротьбі за 27-річного футболіста є ПСЖ, який погодив із центрбеком особистий контракт.

Проте ПСЖ пропонує за Шкрініара близько 50 мільйонів євро за рік до закінчення контракту, а Інтер хоче отримати 65-70 мільйонів.

У боротьбу може вступити Челсі, який готовий відмовитися від трансферу Жюля Кунде, після того, як футболіст, схоже, висловив бажання приєднатися до Барселони.

Минулого сезону Шкрініар провів 48 матчів, у яких забив чотири голи.