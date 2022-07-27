Англія

Португалець уже добре знайомий із реаліями АПЛ.

Вихованці португальського Спортінга повсякчас користуються попитом на трансферному ринку. А якщо вони ще й настільки талановиті, як 23-річний лівий захисник Рубен Вінагре, то на них буде дуже багато претендентів із різноманітних топ-чемпіонатів Європи.

Нетривала спортивна кар’єра цього гравця оборонної ланки є історією про суцільні оренди та поневіряння різними кутами субконтиненту, що не вдалось змінити навіть після повернення до складу "левів" у 2021 році під час оренди з Вулвергемптона.

Однак при цьому трансферна вартість Вінагре весь цей час постійно зростала від статусу вільного агента під час переходу зі Спортінгу до французького Монако в 2014 році, через трансфер до англійського Вулвергемптона за 2,25 млн євро в 2018 році, і аж до 10 млн євро, які довелось сплатити за свого ж вихованця Спортінгу на початку поточної трансферної кампанії.

Проте грати в Лізі NOS Рубен не буде — його клуб домовився щодо оренди з англійським Евертоном, під час якої футболіст буде отримувати повну зарплатню в розмірі 800 тис. євро саме від "ірисок" та складе конкуренцію українцю Віталієві Миколенку.

За минулий сезон у складі Спортінга футболіст провів 18 матчів, віддавши дві гольові передачі.