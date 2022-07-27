Англія

Лондонці продовжують спроби посилити захисну лінію.

За даними SkySports Челсі зацікавлений в підписанні центрального захисника Лестера Уеслі Фофана.

Скоріш за все, лондонці не зупиняться лише на підписанні Каліку Кулібалі та збираються ще більше посили захисну лінію.

У березні Фофана продлив угоду із "лисами" до 2027 року.

Лестер свого часу витягнув талановитого француза із Сент-Етьєна. За час на Кінг Пауер Уеслі перетворився на лідера оборони команди та одного з ласих шматочків на ринку захисників АПЛ.