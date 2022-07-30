Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде в рамках Суперкубку Англії.

Перший трофей у прийдешній англійській кампанії на полі Кінг Пауер Стедіум в Лестері розіграють володар Кубку Англії, Ліверпуль, та чинний чемпіон країни — Манчестер Сіті.

ЛІВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СУБОТА, 30 ЛИПНЯ, 19:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУС, ЛЕСТЕР (АНГЛІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН (РОТЕРХЕМ, АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Черговий сезон англійського футболу урочисто розпочинатиметься в Лестері, де в матчі за Суперкубок Англії можна очікувати на дуже запальне протистояння між двома флагманами світового футболу. Можливо, колись Манчестер Сіті зможе змінити ситуацію з постійними кепкуваннями в його бік стосовно відсутності перемог у Лізі чемпіонів УЕФА, за умов феноменальних за розмірами фінансових видатків, проте наразі успішно потягатись із Ліверпулем у "містян" добре вдається лише на внутрішній арені. Сіті втримує чемпіонську корону вже два сезони поспіль, та й узагалі ставав переможцем у цих перегонах чотири рази з останніх п’яти власних спроб.

У той час як команда Хосепа Гвардіоли намагається домінувати на міжнародній арені, підопічні Юргена Клоппа роблять спроби зачепитись за ще один кубок чемпіонів. У випадку протистоянь проти мадридського Реалу останніми роками в Ліверпуля все виходить не дуже-то й добре, проте черговий сезон надасть "червоним" змогу знову спробувати свою вдачу й у цьому турнірі. Ще не зникли з пам’яті миттєвості, як на початку травня Ліверпуль марив сенсаційним квадруполем, однак зрештою і двох трофеїв за сезон, Кубка та Кубка англійської ліги, команді Клоппа вистачило.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії "червоні" намагались триматись виважено, проте зрештою все одно витратити божевільні кошти на придбання нападника лісабонської Бенфіки Дарвіна Нуньєса. Однак Клопп при цьому втратив Садіо Мане, тож певним чином ми точно не можемо казати про сталість складу Ліверпуля в прийдешній кампанії.

У свою чергу, Гвардіола довго намагався вести боротьбу проти відсутності стабільного забивного форварда, тому зрештою клуб погодився придбати йому Ерлінга Голанда з дортмундської Боруссії за 60 млн євро. А щоб трохи округлити цю суму до команди перебрався ще й півзахисник Калвін Філліпс із Лідса за 48,75 млн євро. При цьому, Манчестер Сіті дуже суттєво провів очищення власного складу шляхом спонсорування якісними кадрами двох лондонських команд, Челсі та Арсенала, до яких відправились Рахім Стерлінг та Габріель Жезус із Олександром Зінченком відповідно.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,37, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,09. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

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КОМЕНТАР ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Ситуація така, що прийдешня гра дуже важлива для нас. Разом із тим, нам ще потрібно підготуватися до сезону, тому ми не можемо це ігнорувати.

Дивіться самі: ми грали вчора ввечері проти Зальцбурга, програли 0:1, потім тренувалися напередодні матчу проти Сіті двічі — настільки напружено, наскільки могли.

Я не можу ігнорувати той факт, що після ​​гри за Суперкубок попереду перед нами ще буде весь сезон. Тож ми повинні продовжити нашу передсезонну підготовку на весь сезон.

Ми граємо в суботу проти Сіті, а в неділю ми граємо тестову гру проти Страсбура. Потім ми зіграємо з Фулгемом, а наступного дня ми зіграємо ще одну гру — просто для того щоб ми могли продовжити наш передсезонну підготовку.

Це те, що на нас очікує в найближчий час. Тому що з середини серпня, я думаю, ми знову гратимемо кожні три дні, тому часу на тренування більше не буде".

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Якби я міг передбачити майбутнє, я б повідомив вам, хто переможе в чемпіонських перегонах цього року. Зазвичай, у Прем’єр-лізі є багато команд, здатних досягти вирішального успіху. Я завжди повторюю одне й те саме — я очікую, що багато клубів залучено до боротьби.

Ми намагатимемось виграти перший титул. Бути тут — це честь, великий успіх. Ми знаємо суперника досить добре. Але наскільки буде добрим наш стан після трьох тижнів передсезонної підготовки? Цього часу занадто мало".