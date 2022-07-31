Англія

"Сині" хочуть посилити лінію захисту цього літа.

Челсі виявляє серйозний інтерес до Веслі Фофана та Дензеля Думфріса, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Лестер хоче виручити за центрбека 80-85 мільйонів фунтів, але "сині" вважають, що можуть збити суму, наприклад, включенням до операції одного з футболістів.

В особі нідерландського вінгбека Томас Тухель бачить надійного змінника для Ріса Джеймса.

Нагадаємо, що у нинішнє трансферне вікно Челсі придбав Каліду Кулібалі та Рахіма Стерлінга.